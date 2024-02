Nadal nega sportswashing na Arábia Saudita: "Deixem-me que faça o meu projeto e veremos se sou capaz de melhorar a vida das pessoas"

Em meados de janeiro, Rafael Nadal foi anunciado como o novo embaixador da Federação Saudita de Ténis. A decisão do tenista, tido como um gentleman e alguém sensível quanto a questões que importam na sociedade e no desporto, foi polémica.

Um mês depois, Rafa, que também terá uma academia naquele país que consta na lista negra das Nações Unidas quanto a direitos humanos e que é acusado de sportswashing, veio explicar-se. Numa longa entrevista à “La Sexta”, no programa “El Objetivo”, o tenista espanhol admitiu um erro de comunicação.

“Pagam-me? Sim. Se preciso do dinheiro que vou receber? Nada disso, não vai mudar a minha vida”, disse a certa altura. “Não assinei nenhum super contrato como outros desportistas que estão lá e que respeito. O meu contrato com eles é para promover o ténis e tentar conseguir os meus objetivos”, disse, garantindo que não é um aliado no branqueamento dos problemas daquele país.

“Muitas vezes, as pessoas tendem a opinar sem perguntar, quando aceitei sabia o que viria aí”, reconhece. “Creio que cometemos um erro de comunicação quando foi anunciado. Eu não estava em cima do assunto como deveria ter estado e a minha equipa cometeu um erro. Olhes para onde olhares, na Arábia Saudita podes ver crescimento e progresso e estou entusiasmado por fazer parte disso.”

Rafael Nadal, de 37 anos e vencedor de 22 majors, diz ter sido coerente a vida inteira. “Acredito que vou ter liberdade para poder trabalhar com os valores que devo trabalhar”, afiança, fazendo lembrar as palavras de Jordan Henderson, o ex-futebolista do Liverpool, que era um campeão dos direitos humanos e das causas civis mais nobres e que cedeu ao dinheiro saudita, arrependendo-se pouco depois. O inglês, agora no Ajax, foi até assobiado nos jogos da seleção nacional.

“Não vou trabalhar lá de uma maneira que não me sinta confortável. Apenas digo: deixem-me que faça o meu projeto e veremos se sou capaz de conseguir o meu objetivo, que é melhorar a vida das pessoas através do desporto. Disseram-me que era este o caminho. Se for outro, equivoquei-me…”

Depois de praticamente um ano afastado dos courts, Rafa voltou ao ativo para deslumbrar na Austrália, no início do ano. O atleta esquerdino acabou por sofrer nova lesão, nos quartos de final do torneio de Brisbane, anunciando depois a desistência do Open da Austrália.