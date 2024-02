Diretor do Masters 1.000 de Monte Carlo quer Nadal no torneio

O diretor do Masters 1.000 de Monte Carlo afirmou, esta quinta-feira, que espera contar com a participação de Rafael Nadal no torneio, para lutar pelo seu 12.º título.

Na apresentação da próxima edição, que se vai realizar de 6 a 14 de abril, David Massey, revelou que já tem "feedback" positivo do tenista espanhol, embora dependa da evolução da lesão que o tem afastado dos courts desde 2023.



"Conversei com a equipa dele, quer jogar aqui depois de Indian Wells [6 a 17 de março]", afirmou.

A lista de inscritos só vai ser conhecida no dia 12 de março. Nadal não vence o torneio desde 2018. Se estiver presente, o antigo número um do mundo usará uma classificação protegida e não um "wild card".

"Pensar em grandes sucessos é difícil"

O espanhol deve regressar aos courts no dia 3 de março, frente a Carlos Alcaraz, número dois do "ranking" ATP. Deve voltar à ação a tempo de participar no Masters 1.000 de Indian Wells.

Na entrevista ao canal televisivo espanhol La Sexta, Nadal afirmou que está consciente das dificuldades que vai ter ao continuar na alta competição e que não conta jogar para lá de 2024.

"Este será provavelmente o meu último ano (...). Estou numa situação em que pensar em grandes coisas e grandes sucessos é muito difícil", confessou o tenista.

Com o desejo de voltar a Roland Garros, torneio do Grand Slam em que arrecadou mais vitórias (14), Monte Carlo pode ser uma das últimas paragens no caminho profissional de Nadal.