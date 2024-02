Daniel Martínez vence na Fóia e veste amarela da Volta ao Algarve

O ciclista colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), vencedor em 2023, subiu à liderança da Volta ao Algarve, esta quinta-feira, depois de vencer a segunda etapa, que terminou no Alto da Fóia.

Na chegada ao ponto mais alto do Algarve, no concelho de Monchique, Martínez venceu em 4:40.20 horas, com o mesmo tempo do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e com seis segundos de avanço sobre o norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike).

Na geral, Martínez tem quatro segundos de vantagem sobre Evenepoel, vencedor da "Algarvia" em 2020 e 2021, e 12 sobre Kuss, que triunfou na última Volta a Espanha.

Na sexta-feira, corre-se a terceira etapa, com a ligação de Vila Real de Santo António a Tavira.