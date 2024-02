Thijsen ganha ao sprint e é o primeiro líder da Volta ao Algarve

O ciclista belga Gerben Thijsen (Intermarché-Wanty) é o primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta, ao vencer ao sprint a primeira etapa, que ligou Portimão a Lagos.

No final dos 200,8 quilómetros da tirada, Thijsen venceu em 4:52.04 horas, o mesmo tempo do neerlandês Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) e do belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, graças às bonificações, Thijsen tem quatro segundos de vantagem sobre Van den Berg e seis sobre Meeus.

Na quinta-feira, a segunda etapa liga Lagoa ao Alto da Fóia, com uma contagem de montanha de primeira categoria a coincidir com a meta, colocada 171,9 quilómetros após a partida.