Mundiais de natação. Diogo Ribeiro apura-se para as meias-finais dos 100 metros livres

Diogo Ribeiro garantiu, esta manhã, a passagem às meias-finais dos 100 metros livres.

O nadador português foi o terceiro na sua série, conseguindo o 12.º tempo no geral, tendo terminado a prova em 48,72 segundos.

Em primeiro lugar ficou o chinês Pan Zhanle, que detém o recorde mundial da categoria, com o tempo de 47,82 segundos.

As meias-finais dos 100 metros livres dos Mundiais de natação realizam-se ainda hoje, pelas 16h26.

Diogo Ribeiro sagrou-se campeão mundial nos 50 metros mariposa, esta segunda-feira, em Doha, no Catar.

O atleta de 19 anos era o mais novo dos oito que marcaram presença na final e único com menos de 20 anos de idade. Venceu a prova com a marca de 22s97, à frente do norte-americano Michael Andrew, apontado como outro dos favoritos, e do australiano Cameron McEvoy.

Foi a primeira medalha de ouro da história da natação portuguesa em Campeonatos do Mundo.