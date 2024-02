O português Diogo Ribeiro terminou os 100m livres com o 11.º tempo e está fora da final do Mundial, que decorre no Qatar.

O atleta do Benfica fez as meias-finais em 48.44 segundos e a final fechou em 48.2 segundos.

O melhor tempo de Diogo Ribeiro daria para a qualificação (47.98 segundos).

Diogo Ribeiro já conquistou uma medalha de ouro na prova dos 50 metros mariposa.