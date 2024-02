Depois de Lakers e Miami Heat, foi a vez dos Orlando Magic retirarem a camisola de Shaquille O’Neal

Os Orlando Magic vão deixar de usar o número 32 nas camisolas em honra de Shaquille O’Neal. Na terça-feira, 13 de fevereiro, numa cerimónia após o jogo da formação de Orlando, a equipa homenageou o antigo atleta e retirou o histórico número 32 utilizado por O’Neal durante as suas temporadas nos Magic.

"Tenho muitas memórias mágicas aqui. Não há outro lugar no qual eu gostaria de ter começado a minha carreira. Orlando sempre terá um lugar especial no meu coração.”, disse O’Neal na ceremónia feita pelo clube.

O’Neal é agora o segundo jogador da história da NBA a ter uma camisola retirada por três clubes diferentes. O número 34 foi retirado da ficha dos LA Lakers em 2013 e, em 2016, os Miami Heat aposentaram a camisola com o mesmo número. Agora, foi a vez do clube onde Shaq, como assim o apelidaram, deu os seus primeiros passos na NBA a retirar o número que utilizou.

Shaquille O’Neal tornou-se no primeiro basquetebolista a ter o seu número retirado da história dos Magic e ainda por cima por ocasião das celebrações do 35º aniversário daquela instituição.

O antigo pivô, hoje com 51 anos, foi o primeiro escolhido no draft de 1992. Um ano depois venceu logo o prémio de rookie do ano, com uma média de 27,2 pontos, 12,5 ressaltos e 2,8 bloqueios por jogo durante a fase regular.

“Nunca pensei que este dia ia chegar”, confessou ainda. "Significa muito, pois vários grandes jogadores jogaram aqui, mas eu ser o primeiro é uma honra. Nos Lakers, meio que forcei para acontecer, porque eu queria o meu nome lá no alto..."