Do sonho à realidade. Diogo Ribeiro "de passagem" pelos Mundiais e com objetivo definido: Paris

A missão de Diogo Ribeiro em Doha não se esgotou no ouro nos 50 metros mariposa, mas é inevitável que os Jogos Olímpicos já pairem sobre o pensamento do atleta. Disso mesmo dá conta, em entrevista a Bola Branca, Daniel Moedas, fisioterapeuta e tutor do novo campeão do mundo.

Na capital do Catar, o fisioterapeuta da comitiva portuguesa admite que o "portador da primeira 'Portuguesa' a tocar num Campeonato do Mundo" está feliz pelo feito, apesar de reconhecer que "estava nervoso" antes da final e de, já na água, "a partida não ter sido a melhor".