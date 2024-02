A curta, mas majestosa carreira de Kelvin Kiptum que vai ficar na história do atletismo

Foi em outubro de 2023 que Kelvin Kiptum se consagrou como recordista mundial, em Chicago, com um tempo duas horas e 35 segundos. Contudo, o mundo ficou pela primeira vez em alerta com a rapidez do queniano em dezembro de 2022. Em Valência, tornou-se no terceiro maratonista mais rápido do mundo com um tempo histórico de duas horas, um minuto e 53 segundos.

A partir dali foi sempre a melhorar. Em Londres, em abril do ano passado, os olhos estavam todos postos em Mo Farah, corredor britânico que fez a sua última maratona antes da reforma. Mas quem roubou as atenções foi o jovem queniano, que completou a prova em duas horas, um minuto e 25 segundos, fazendo novamente história com o segundo tempo mais rápido de sempre.

Kiptum foi ameaçando o recorde mundial ao longo de 2023 e a consagração chegou em outubro, em Chicago. Bateu o registo que pertencia ao compatriota Eliud Kipchoge, com um tempo de duas horas e 35 segundos.

Foram três vitórias em apenas três corridas, que culminaram com um recorde mundial. É um legado inesquecível para a curta carreira do atleta de 24 anos que faleceu este domingo, vítima de um acidente rodoviário.