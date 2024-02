A seleção portuguesa de râguebi venceu a Polónia por 54-7 na segunda jornada do Europe Championship da modalidade.

A equipa lusa conseguiu sete ensaios e várias conversões.

Com este triunfo, os “lobos” sobem ao segundo lugar do grupo, com seis pontos, menos três que a Roménia.

Portugal vinha de uma derrota com a Bélgica na primeira jornada.