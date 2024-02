Kobe Bryant eternizado: inaugurada a primeira de três estátuas em honra da lenda dos Lakers

Kobe Bryant será eternizado pelos Los Angeles Lakers com um trio de estátuas.

Ainda antes da morte trágica num acidente de helicóptero em 2020, já "Black Mamba", como era apelidado, era considerado uma das maiores lendas dos Lakers. Quatro anos depois, o clube da Cidade dos Anjos inaugurou a primeira estátua em honra do eterno 24.

Agora, será eternizado nas imediações da Arena Crypto.com, estádio onde jogam os Lakers, com a imagem de uma noite mítica.

Em 2006, Kobe fez a melhor exibição pontual da carreira, com 81 pontos, ficando apenas atrás, na história da NBA, de Wilt Chamberlain, dos Philadelphia Warriors, que marcou 100 pontos num jogo. Foi uma noite que mereceu o aplauso dos adeptos que encheram o pavilhão.

“Deixa o jogo melhor do que o encontraste. Quando chegar a hora de saíres, deixa a lenda”, disse Kobe Bryant depois de uma derrota frente aos Denver Nuggets. Esta é a frase que vai ficar eternamente gravada na estátua.

Numa conferência de imprensa, Vanessa Bryant, viúva da figura de culto dos Lakers, anunciou que vão ser feitas mais duas estátuas em honra do jogador.

Uma das figuras irá exibir Kobe Bryant com o número 24 na camisola e a outra irá representar o basquetebolista com a sua filha Gianna, que morreu no meso acidente que o pai.

A figura de “Black Mamba” vai ficar eternamente marcada na história dos Lakers através destas três estátuas.

Kobe e Gianna Bryant faleceram no dia 26 de janeiro de 2020, vítimas de um acidente de helicóptero nas montanhas do Calabasas.