Leões de Porto Salvo e Ferreira do Zêzere empatam a três bolas no jogo de abertura da jornada 14 do campeonato de futsal.

Sábado, 10 de fevereiro

15h00: Sp. Braga x Os Belenenses

Domingo, 11 de fevereiro

17h30: Eléctrico x Candoso

17h30: Fundão x Torreense

20h00: Caxinas x Sporting

Quarta-feira, 21 de fevereiro

20h00: Benfica x Quinta dos Lombos