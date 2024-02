E vão três. Mike Jensen deixa o andebol do Benfica

O guarda-redes Mike Jensen deixa a equipa de andebol do Benfica.

O dinamarquês, de 28 anos, assina com o Veszprém, da Hungria.

"O Benfica informa que aceitou uma proposta do clube húngaro Veszprém para a transferência a título definitivo do guarda-redes de andebol Mike Jensen. O clube deixa votos de sucesso para o atleta dinamarquês", escrevem as águias.

No mercado de inverno, a equipa de andebol dos encarnados já transferiu também o sérvio Petar Djordjic e o israelita Yoav Lumbroso.

O Benfica é terceiro classificado no campeonato e está a oito pontos do líder Sporting.