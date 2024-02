Portugal perde na Bélgica

A seleção portuguesa de râguebi perdeu por 10-6 na Bélgica, na primeira jornada do Europe Championship 2024 (REC24).

Foi o primeiro jogo após o Mundial.

Frente ao 29.º classificado do “ranking” mundial, Portugal (13.º), com 13 jogadores que estiveram no França 2023 no quinze titular, não obteve um único ensaio em Mons.

A Bélgica chegou cedo à vantagem, com um ensaio de Hugo de Francq (7 minutos), transformado por Florian Remue, que, com uma penalidade à meia hora de jogo encerrou as contas a favor da sua equipa.

Pouco depois, Hugo Aubry, em estreia absoluta pelos “lobos”, somou a sua segunda penalidade (4, 32) e reduziu para 10-6, mas o marcador não voltaria a sofrer alterações até ao final.

O único momento em que Portugal fez, de alguma forma, lembrar a qualidade de jogo à mão que evidenciou no França 2023 foi aos 68 minutos, mas a aguerrida defesa belga negou o ensaio a João Granate e a Rodrigo Marta no mesmo lance.

Depois disso, e contra todas as expectativas, os “diabos vermelhos” terminaram o jogo por cima e a empurrar os portugueses para dentro da sua própria área de 22 metros.