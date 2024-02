Futsal. Portugal vence Japão em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futsal bateu o Japão, por 4-1, em Matosinhos, no primeiro de dois encontros particulares frente à seleção nipónica.

Na resposta à desilusão com a Geórgia a encerrar o ano transato - primeira derrota em sete anos -, o conjunto luso assegurou um triunfo com golos de Diogo Santos, aos sete minutos, Eduardo Sousa, aos oito, Kutchy, aos 13, e Bruno Coelho, aos 19, perante um adversário que ainda reduziu na segunda metade por António Hirata, aos 26.

Até final, não houve mais alterações no marcador, com Portugal a registar uma vitória no primeiro de dois jogos de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo 2024, que se realizará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro de 2024.

As duas seleções voltam a defrontar-se na próxima segunda-feira, também no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, pelas 20h00.