Martim Costa não se deslumbra. “Jogos Olímpicos são o sonho”

Martim Costa, melhor lateral esquerdo e melhor marcador do Campeonato da Europa de andebol, não se deixa deslumbrar pelos prémios e promete “continuar a treinar bem e duro no Sporting e na seleção”.

“Claro que é bom receber [os prémios], não vou dizer que não, mas o principal foco agora não é esse, é ajudar o clube e ir pensando sempre no dia a dia e nunca no que pode vir a acontecer ou no mediatismo. Acho que não é esse o principal foco, nem pode ser. Claro que é um orgulho poder receber um prémio destes, mas não pode ser o maior foco”, diz, em entrevista a Bola Branca.