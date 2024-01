Luka Doncic marca 73 pontos na vitória dos Mavericks

O base esloveno Luka Doncic conseguiu a quarta melhor pontuação da história num jogo da NBA, ao marcar 73 pontos na vitória dos Dallas Mavericks no reduto dos Atlanta Hawks (148-143).

Doncic só não conseguiu superar os 100 pontos de Wilt Chamberlain, os 81 de Kobe Bryant e os 78 também de Wilt, que ainda chegou mais duas vezes aos 73, marca igualmente atingida numa ocasião por David Thompson.

O esloveno, que tinha 60 pontos como máximo de carreira, também recorde dos Mavs, tornou-se, assim, o melhor marcador num jogo em atividade, ultrapassando os 70 de Joel Embiid e Devin Booker, os 71 de Donovan Mitchell e Damian Lillard.

O '77' dos Mavericks acertou 25 de 33 lançamentos de campo (75,8%), incluindo oito triplos em 13 tentados (61,5%), e só desperdiçou um de 16 lances livres (93,8).

Em campo durante longos 44.43 minutos, Doncic, eleito para o cinco inicial da Conferência Oeste no 'All Star Game', somou ainda 10 ressaltos, sete assistências e um roubo de bola, cometendo apenas quatro turnovers e uma falta.

O esloveno, de 24 anos, marcou a maioria dos 73 pontos na primeira parte, que terminou já com 41, também um novo recorde pessoal e dos Dallas Mavericks.

Na segunda parte, mesmo com meia equipa contrária a 'cair-lhe em cima', ainda somou mais 32.

Nos Mavericks, que atuaram desfalcados de Kyrie Irving e Maxi Kleber, e perderam por lesão Derrick Jones Jr. no final da primeira parte, destaque ainda para os 21 pontos de Josh Green, os nove pontos e 11 ressaltos de Dereck Lively.

"Nunca vi nada assim, é ridículo. Marcou 73 pontos, mas ainda se atirou para o chão a defender e confiou sempre nos companheiros de equipa. Com a energia que começou, depois de dois jogos muito complicados, contagiou toda a equipa", afirmou Josh Green.

Trae Young, com 30 pontos, mais 11 assistências, Jalen Johnson, com 25, Bogdan Bogdanovic, com 24, e Dejounte Murray, com 22, lideraram os anfitriões.