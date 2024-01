Judo. Bárbara Timo termina Grand Prix de Portugal no quinto lugar

A judoca portuguesa Bárbara Timo concluiu na quinta posição a participação no Grand Prix de Portugal, na categoria feminina de -63kg, ao perder no combate de atribuição do bronze com a húngara Szofi Ozbas.

Depois de vencer a competição na derradeira edição, em Almada, Bárbara Timo falhou nova medalha, desta feita de terceiro lugar, no Grand Prix que este ano se realizou no Pavilhão Multiusos de Odivelas, a que chegou como 14.ª colocada do ranking mundial.

No combate de atribuição do bronze, a judoca do Benfica sofreu dois waza-ari perante a húngara, sétima classificada do ranking, resultado que manteve Portugal sem medalhas na terceira edição do evento, após três 'metais' no último ano e quatro na edição inicial.

Bárbara Timo falhou o acesso à final devido à derrota nas meias-finais, onde defrontou a australiana Katharina Haecker, quarta da hierarquia mundial da categoria e primeira cabeça de série, por intermédio de waza-ari, após mais de sete minutos de combate.

Isenta na primeira ronda, a judoca portuguesa despachou a segunda ronda, perante a indiana Himanshi Tokas (163.ª), com um ippon em apenas 13 segundos de combate, rumando aos oitavos de final da prova, com a sul-coreana Jisu Kim (32.ª da hierarquia).

Nesse combate, Bárbara Timo levou a melhor através de dois waza-ari, sendo que, nos quartos de final, encontrou a israelita Inbal Shemesh (12.ª), que acabou por acumular castigos (hansoku-make), oferecendo o apuramento para as meias-finais à portuguesa.

O Grand Prix de Portugal abre anualmente o calendário internacional e pontua para os Jogos Olímpicos Paris 2024, decorrendo entre este sábado e domingo no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde são esperados 624 judocas de 90 países, de acordo com a organização.