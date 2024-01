Cátia Azevedo bate recorde nacional dos 400 metros

A atleta portuguesa Cátia Azevedo esteve em destaque no meeting de pista curta de Astana, ao correr os 400 metros em 52,64 segundos, novo recorde nacional.

Na capital do Cazaquistão, no primeiro meeting da época com o nível ouro da Worls Athletics, a quatrocentista do Sporting superou um máximo que já durava há 25 anos - o anterior recorde, de Carmo Tavares, era de 52,77 e fora estabelecido em 1998.

Cátia Azevedo ganhou a corrida principal, à frente da irlandesa Sophie Becker (53,19) e da jamaicana Stephanie Anne McPherson (54,66), que completaram o pódio.

Também nos 400 metros, mas no setor masculino, o benfiquista Ericsson Tavares foi segundo, com 46,95 segundos, tendo triunfado o espanhol Inaki Canal, com 46,36.

Nos 60 metros barreiras, estiveram três benfiquistas a correr na primeira série: O cubano Roger Iribarne foi quarto, em 7,80 segundos, João Vítor Oliveira foi quinto, com 7,83, e Sisínio Ambriz sétimo, com 7,98.

No lançamento do peso, o benfiquista Francisco Belo foi quarto posicionado, com 19,75 metros ao terceiro ensaio. Venceu o britânico Scott Lincoln, com 20,81.