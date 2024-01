Andebol. Portugal já tem adversários para o pré-olímpico

A seleção portuguesa de andebol já tem adversários para o torneio pré-olímpico: Noruega, Hungria e Tunísia.

A equipa das quinas ficou no terceiro grupo, que vai ter a Noruega como anfitriã.

Os jogos vão decorrer entre 14 a 17 de março.

As duas primeiras equipas de cada “poule” são apuradas para os Jogos Olímpicos em Paris.

A Noruega foi sexta no último Mundial, mas Portugal venceu-os no Euro 2024, por 37-33.

A Hungria, oitava no último Campeonato do Mundo, foi quinto no último Europeu.

Já a Tunísia ficou em terceiro no campeonato africano.

Nos restantes pré-olímpicos estão Espanha, Eslovénia, Bahrein e Brasil, num dos grupos, e Suécia ou Alemanha com Croácia, Argélia e Áustria noutro.