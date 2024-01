Nuno Borges: "Quando me apercebi do que estava a fazer, achei surreal"

Nuno Borges ainda não recuperou da surpresa de ter chegado aos oitavos de final do Open da Austrália, uma prestação histórica para o próprio e para o ténis português. Contudo, sabe que tem de continuar a provar o seu valor, porque, no ténis, os frutos do sucesso são efémeros.

Em entrevista a Bola Branca, o melhor tenista nacional admite que, "estando lá dentro", e apesar de haver "muita gente que acredita" nele, nem se apercebeu bem do que estava a fazer, ronda após ronda.

"Quando me apercebi do que estava a fazer, achei mesmo incrível e mesmo surreal estar naqueles grandes palcos, onde sempre quis estar e apenas sonhei estar. Não imaginei mesmo que fosse conseguir fazê-lo e assim tão de repente", reconhece o maiato, de 26 anos.

Nuno Borges fica, agora, à espera da atualização do "ranking" ATP - na segunda-feira saltará do número 69 do mundo para o "top-50": "Só vou acreditar mesmo quando acontecer [risos]. Estou mesmo muito contente, nunca pensei chegar aqui. Estou muito feliz e orgulhoso."

"Desbloqueei uma nova etapa"

Só agora o tenista começa a ter consciência de que o que fez "é grande", não só para si, mas também para Portugal: "Desbloqueei uma nova etapa."

No entanto, sabe que tem de continuar a trabalhar no duro, porque "isto é apenas um resultado e o ténis requer mais e mais".

"Vou ter de volta a provar nos próximos torneios e continuar a jogar bem, se quero continuar a jogar estes grandes torneios. Veio dar mais motivação exatamente para isso", assinala o maiato, para quem se segue a Finlândia, com a seleção portuguesa, para disputar a Taça Davis.

Objetivo: quartos de final no Estoril

Depois, torneios de piso rápido nos Estados Unidos, até chegar ao Estoril Open, em abril, a abrir a época de terra batida: "Estou muito entusiasmado, é o maior torneio em Portugal e sempre quis jogar."

Nuno Borges sorri perante a perspetiva de uma eventual chegada à final, porém, realça que "é cedo, ainda". O maiato assume que ainda tem "algumas etapas para desbloquear" em torneios do circuito ATP.

"Gostava de fazer os meus primeiros quartos de final. Se for no Estoril, ótimo. Gostava de dar essas vitórias, não só a mim, mas também aos portugueses. E não só eu, espero que os outros portugueses também joguem bem no Estoril, que é um torneio especial para nós", vinca.