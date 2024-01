Djokovic eliminado nas meias finais do Open da Austrália por Sinner

Jannik Sinner eliminou Novak Djokovic nas meias finais do Open da Austrália vencendo três sets e perdendo apenas um.

Quem entrou melhor foi mesmo o tenista italiano, ganhando o primeiro parcial por 6-1. No segundo set, Sinner repetiu o domínio e venceu por 6-2.

O atual número um do mundo ainda respondeu, ganhando um competitivo terceiro set por 7-6.

No entanto, Jannik Sinner não alimento grandes hipóteses de uma reviravolta, vencendo o quarto e derradeiro parcial por 6-3.

Com este resultado, o número um do mundo cai nas meias finais da competição. Jannik Sinner avança para a final do Open da Austrália que se disputará no domingo.

O adversário do italiano será conhecido ainda esta sexta-feira, quando Daniil Medvedev e Alexander Zverev disputarem a segunda semifinal.