Catarina Costa lesionada perde Grand Prix de Portugal

Catarina Costa é a mais recente baixa na seleção portuguesa para o Grand Prix de judo, que decorre a partir de sexta-feira e até domingo no Pavilhão Multiusos de Odivelas e abre o calendário internacional de 2024.

"Infelizmente, não vou poder participar na competição de sexta-feira. A preparação corria bem, mas os imprevistos acontecem e nesta fase é preferível tratar as pequenas lesões e regressar a 100%. Muita força a todos os portugueses que competem em casa. Estarei de volta aos tapetes em breve", escreveu a judoca nas redes sociais.

Catarina Costa, que compete em -48 kg e é vice-campeã europeia em título, era um dos nomes mais fortes da seleção lusa no Grand Prix, que se apresenta com 27 pré-inscritos e muitas ausências de peso.

Em declarações à agência Lusa, a judoca da Académica explicou que a sua opção foi resguardar-se, "por ser ano olímpico" e querer "recuperar a 100%".

Além de Catarina Costa, que foi quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a seleção não conta com os também olímpicos Telma Monteiro (-57 kg), Jorge Fonseca (-100 kg), bronze na capital japonesa, Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Em Odivelas, Bárbara Timo (-63 kg), vice-campeã mundial em 2019, então em -70 kg, e bronze nos Mundiais de Tashkent, em 2022, já no atual peso, é o nome mais forte na seleção lusa, acompanhada de João Fernando (-81 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), judocas virtualmente em zona de apuramento olímpico.

O Grand Prix de Portugal entra nas contas do apuramento, com alguns judocas lusos a procurarem consolidar as posições e outros a somarem pontos que lhes permitam subir no ranking.

Atualmente, a seleção tem oito judocas em lugar virtual de apuramento, numa lista final a publicar em junho: Rodrigo Lopes (-60 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e João Fernando (-81 kg, como quota continental), em masculinos, e Catarina Costa (-48 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), em femininos.

Em Odivelas são esperados 644 judocas de 92 países, com Portugal a contar com 27 pré-inscritos até hoje, 17 dos quais em homens (Rodrigo Lopes, Francisco Bastos, João Martins Amaro, Emerson Silva, Alexandre Bucur, Miguel Gago, Thelmo Gomes, Saba Danelia, Pedro Figueiredo Horta, Otari Kvantidze, João Fernando, Anri Egutidze, Manuel Rodrigues, Filipe Almeida, Diogo Luís, Miguel Rato e Guilherme Silva), e 10 em mulheres (Raquel Brito, Maria Siderot, Teresa Trindade, Mafalda Ezequiel, Bárbara Timo, Margarida Brás, Taís Pina, Joana Crisóstomo, Fábia Conceição e Carolina Paiva).