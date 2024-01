Andebol. Portugal garante presença no pré-olímpico

A Islândia vence a Áustria por 26-24 e permite a Portugal garantir o sétimo lugar no Europeu da modalidade e uma vaga no torneio pré-olímpico.

A equipa das quinas terminou a Main Round, com cinco pontos, e igualou o sétimo lugar do Europeu de 2000, segundo melhor resultado de sempre, depois do 6.º em 2020.

Agora no torneio pré-olímpico, os comandados de Paulo Jorge Pereira vai tentar uma das seis vagas disponíveis para os Jogos Olímpicos de Paris. O pré-olímpico joga-se em março, mas ainda não são conhecidos os adversários.