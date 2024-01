Alcaraz eliminado por Zverev

O tenista Carlos Alcaraz, número dois do mundo, perdeu contra Alexander Zverev (sexto do ranking ATP) nos quartos de final do Open da Austrália.

O alemão derrotou o espanhol em quatro sets, pelos parciais de 6-1, 6-3, 6-7 e 6-4, num jogou que durou mais de três horas.



Zverev, que saiu tocado, vai agora defrontar Medvedev nas meias-finais do primeiro Grand Slam de 2024. Está de volta às meias-finais do Open da Austrália, repetindo o feito de 2020, mas ainda procura o primeiro título num 'major'.



Na outra meia-final, o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, detentor do troféu e que já venceu o Open da Austrália por 10 vezes, vai enfrentar o italiano Jannik Sinner, quarto da hierarquia.