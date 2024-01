Sinner marca encontro com Djokovic nas meias-finais do Open da Austrália

O tenista italiano Jannik Sinner, número quatro do mundo, apurou-se para as meias-finais do Open da Austrália pela primeira vez na carreira, esta terça-feira, ao derrotar o russo Andrey Rublev em apenas três sets.



No primeiro torneio do Grand Slam da época, Sinner superou o número cinco da hierarquia mundial pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-5) e 6-3, ao fim de duas horas e 41 minutos, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O italiano, que chega pela segunda vez na carreira às meias-finais de um Major, depois de Wimbledon (2023), vai agora defrontar Novak Djokovic, número um mundial, detentor do troféu e que já venceu na Austrália por dez vezes. O sérvio bateu o norte-americano Taylor Fritz nos "quartos".