Portugal empata, vê Eslovénia ganhar e complica sonho olímpico

A seleção nacional de andebol complicou muito o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, esta terça-feira, depois de empatar com os Países Baixos, por 33-33, e ver a Eslovénia derrotar a Dinamarca, na última jornada da "main round" do Europeu, de que foi eliminado.

Portugal chegou ao último minuto do encontro com vantagem de um golo, porém, deixou-se empatar a dez segundos do fim e falhou a oportunidade de aceder ao pré-olímpico diretamente. Martim Costa e Luís Frade marcaram oito golos, cada, e António Areia sete.

Com este resultado, a equipa das quinas subiu, à condição, ao terceiro lugar do grupo II da "main round", que dá acesso ao jogo de disputa pelo quinto lugar e ao pré-olímpico, com cinco pontos. Precisava, assim, que a Dinamarca empatasse ou vencesse diante da Eslovénia, que estava logo a seguir, com quatro pontos.

"Não estou a ver a Eslovénia com capacidade para ganhar à Dinamarca. Mas tudo pode acontecer", disse o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, no final do encontro. Aconteceu o imprevisível.

A Eslovénia acelerou para a sua primeira vitória sobre a Dinamarca em 24 anos e garantiu o acesso ao jogo do quinto lugar, além de vaga direta no pré-olímpico, complicando muito as contas de Portugal.

Como é que Portugal ainda pode chegar a Paris?

A seleção portuguesa precisa, agora, de ficar no sétimo lugar do conjunto dos dois grupos da "main round". Soma cinco pontos, com 163 golos marcados e diferença de nove negativos. No outro grupo, que ainda não disputou a última jornada, Hungria e Áustria somam quatro pontos e a Islândia dois. O primeiro critério de desempate é a diferença de golos e o segundo o número de golos marcados.

Como a Hungria já se apurou, por outra via, para o pré-olímpico, "basta" que os magiares fiquem em terceiro no seu grupo - para tal, terão de, pelo menos, empatar frente à França.

Isto é apenas o primeiro passo, para que Áustria e Islândia não fiquem entre o "top-6" geral, ou seja, fiquem atrás de Portugal. Depois, a equipa nacional precisa, ainda, que os islandeses batam os austríaco. Isto permitiria a Portugal terminar a "main round" no sétimo lugar do Europeu e, assim, carimbar bilhete para o torneio pré-olímpico.

Um cenário complicado, mas possível, que deixa Portugal, mais uma vez, situação transversal a vários desportos, agarrado à calculadora.