Portugal empata e fica dependente de terceiros para chegar ao pré-olímpico

A seleção nacional de andebol ficou a depender de terceiros para chegar ao torneio pré-olímpico, esta terça-feira, depois de empatar com os Países Baixos, por 33-33, no último jogo da "main round" do Europeu.

Portugal chegou ao último minuto do encontro com vantagem de um golo, porém, deixou-se empatar a dez segundos do fim e falhou a oportunidade de aceder ao pré-olímpico diretamente. Martim Costa e Luís Frade marcaram oito golos, cada, e António Areia sete.

A equipa das quinas sobe, à condição, ao terceiro lugar do grupo II da "main round", que dá acesso ao pré-olímpico, com cinco pontos. Tem mais um que a Eslovénia, que joga com a Dinamarca a partir das 17h00.

O primeiro critério de desempate é o confronto direto, fator em que Portugal leva vantagem sobre a Eslovénia, dado que a derrotou.

Assim, uma vitória ou um empate da Dinamarca sobre os eslovenos garantirá à seleção portuguesa acesso ao jogo do quinto lugar, tal como ao torneio de disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.