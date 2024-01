Open Austrália. Coco Gauff nas meias-finais após bater Marta Kostyuk

A tenista norte-americana Coco Gauff, quarta do mundo, derrotou esta terça-feira a ucraniana Marta Kostyuk (37.ª do ranking WTA) em três sets, qualificando-se de forma inédita para as meias-finais do Open da Austrália.

Na Rod Laver Arena, o principal estádio do primeiro 'major' da temporada, Gauff, de 19 anos, precisou de três horas e oito minutos e dois 'tie breaks' para bater Kostyuk, de 21 anos, pelos parciais de 6-7 (6-8), 7-6 (7-3) e 2-6, nos quartos de final.

Gauff vai agora defrontar nas meias-finais a vencedora do encontro entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial e campeã em título, e a checa Barbora Krejcikova, que chegou aos 'quartos' em Melbourne Park em 2022 e campeã de Roland Garros em 2021.

Coco Gauff e Aryna Sabalenka são as únicas sobreviventes do top 10 mundial no quadro feminino da 112.ª edição do torneio conhecido como 'Happy Slam', que tem sido marcado por algumas surpresas.

Depois de conquistar em 2023 o Open dos Estados Unidos, último torneio 'major' do ano, Gauff somou hoje a 12.ª vitória consecutiva em torneios do Grand Slam e o décimo triunfo em 2024, em dez encontros disputados.