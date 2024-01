Euro2024 de andebol: Portugal defronta Países Baixos

Portugal defronta, esta terça-feira, os Países Baixos no Euro2024 de andebol, em Hamburgo, pelas 15h30 (14h30 em Lisboa), e apenas depende de si para se apurar para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares.

Com a tricampeã mundial Dinamarca e a campeã europeia Suécia apuradas, respetivamente, na primeira e segunda posição do Grupo II da fase principal, Portugal e Eslovénia, que partem para a última jornada com quatro pontos, lutam pelo terceiro posto.

Caso Portugal vença os Países Baixos ou faça um resultado igual ao da Eslovénia frente à Dinamarca, garante o terceiro lugar e ruma à fase final, em Colónia, uma vez que, no confronto entre ambos, a seleção lusa tem vantagem por ter vencido por 33-30.

Em disputa está ainda a melhor classificação de sempre, pelo que Portugal terá que superar o histórico sexto lugar alcançado na edição de 2020, e o apuramento para os torneios pré-olímpicos de qualificação para Paris2024.