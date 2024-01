Djokovic é o primeiro semi-finalista do Open da Austrália

Novak Djokovic é o primeiro semi-finalista confirmado do Open da Austrália após vencer, por 3-1, o norte-americano Taylor Fritz.

O número um do mundo teve de ir a "tie-break" no primeiro set para vencer Fritz, por 7-6 (7-3). O americano, 12.º da atual hierarquia ATP, respondeu e empatou a série com um triunfo por 6-3. No entanto, Djokovic embalou e fechou o jogo com os parciais 6-2 e 6-3.

"Os primeiros 'sets' foram muito difíceis, ele serviu muito bem, todos sabemos que tem dos melhores serviços do mundo. Esteve a sufocar-me, não foi fácil encontrar o 'timing' certo. Fisicamente foi muito duro com o sol. Grande aplauso para o Fritz pelo seu desempenho neste torneio", disse Djokovic, entrevistado por Nick Kyrgios ainda no "court" após o encontro.

O sérvio de 36 anos é o recordista de títulos na Austrália, o primeiro major da época. Até ao momento, venceu 10 edições: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Djokovic vai agora defrontar o vencedor do jogo entre Jannik Sinner e Andrey Rublev, que decorre ao final desta manhã.



A outra meia-final ficará decidida nos jogos Hubert Hurkacz-Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz-Alexander Zverev, marcados apenas para quarta-feira.