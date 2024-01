Palco principal para Nuno Borges fazer história no Open da Austrália contra o número 3 do mundo

O tenista Nuno Borges tinha um sonho em 2021: “Um dia, jogar contra um cabeça de série num court central de um torneio do Grand Slam. Além de ser um sonho, é um sonho que sinto que um dia pode acontecer”, disse ao Expresso.

E vai acontecer. Já esta madrugada, em Melbourne. Nuno Borges pode fazer história no desporto nacional se, esta segunda-feira, derrotar o russo Daniil Medvedev, número 3 no "ranking" mundial, no court principal em jogo dos oitavos de final do Open da Austrália em ténis.

Aos 26 anos, o maiato (69) está no ponto mais alto da carreira e, aconteça o que acontecer, tem entrada garantida no top 50 do “ranking” ATP pela primeira vez. Melhor, em Portugal, só fez João Sousa que em maio de 2016 foi 28.º.

Sousa, tenista de Guimarães, agora com 34 anos, chegou duas vezes aos oitavos de final de Grand Slams (US Open em 2018 e Wimbledon em 2019).

Borges tem vindo a subir paulatinamente na tabela, mas sem grande pressa. A carreira nem sempre foi a primeira prioridade na vida do jovem tenista. Primeiro os estudos, na Universidade do Mississipi, nos Estados Unidos, onde se graduou em cinesiologia, e só em 2021 se estreou a tempo inteiro no circuito profissional.

No circuito universitário dos Estados Unidos, o percurso foi marcante: 189 vitórias entre singulares e pares e 65 derrotas. Em 2019 foi mesmo o número 1 deste campeonato norte-americano pré-profissional.

Em janeiro de 2020 era 675 do mundo e aos 23 anos ainda era só 584.º. No final de 2021, Nuno Borges chegou pela primeira vez no top 200 do “ranking”, após muitos “challengers” (segunda divisão do ténis) jogados e a primeira vitória no ATP (no Estoril Open). Um ano depois, no mesmo torneio, veio o primeiro triunfo em pares (ao lado de Francisco Cabral).

Já em 2022 falhou a estreia em Melbourne devido à Covid-19 e é no mesmo palco que entra pela primeira vez sem necessitar da fase de qualificação em 2023.

Já neste Open da Austrália, de 2024, Borges deixou para trás Davidovich Fokina (23 do mundo) e Grigor Dimitrov (13), naquelas que foram as duas maiores vitórias da sua carreira contra "top 30".

No final da partida contra Dimitrov, entrevistado pela Eurosport, o português confessou: “Honestamente ainda não acredito. Que encontro. Nunca esperei estar aqui na segunda semana do Australian Open. Quem diria?!”

Medvedev, o adversário desta madrugada, esteve atento ao jogo do tenista luso. “Bater o Grigor, que tem estado muito bem ultimamente, é um grande feito. Espero mostrar o meu melhor nível".

O encontro está marcado para esta madrugada na “Rod Laver Arena”, nunca antes das 02h30. O português quer fazer história e nada melhor que o palco principal do Open da Austrália.