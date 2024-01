Caso Taynan. Benfica quer repetição da final da Taça da Liga de futsal

O Benfica vai pedir a repetição da final da Taça da Liga de futsal devido ao “caso Taynan”, que invadiu o campo e interrompeu uma jogada de ataque dos encarnados.

“O Sport Lisboa e Benfica irá interpor um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol e exige a repetição da final da Taça da Liga", lê-se no comunicado.

Segundo os encarnados, vários erros de arbitragem “culminaram num precedente gravíssimo para o futsal nacional”.

“O jogador do Sporting, Taynan, saiu do banco de suplentes para interromper uma jogada perigosa do ataque do Benfica a menos de um minuto e meio do final da partida, com o resultado em 3-2.

O jogador foi apenas admoestado com cartão amarelo, quando as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão”, refere a equipa da Luz.

O Benfica considera que esta “decisão errada e grave da equipa de arbitragem” teve “influência direta no resultado final e na atribuição do troféu”.

Por isso, “dada a gravidade dos acontecimentos vividos nesta noite no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o Sport Lisboa e Benfica vai até às últimas consequências para que uma inaceitável conduta antidesportiva não passe uma vez mais em claro e que o nível de arbitragem a que hoje assistimos não se repita”.

O Sporting conquistou a Taça da Liga depois de derrotar o Benfica por 4-2.

Veja as imagens da polémica: