Nuno Borges é o primeiro português a chegar aos oitavos do Open da Austrália

O português Nuno Borges, 69.º do ranking ATP, venceu este sábado o tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 13.º colocado no ranking mundial, e apurou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, em Melbourne. O tenista natural da Maia derrotou Dimitrov por 7-6, 4-6, 2-6 e 6-7, derrubando o búlgaro no quarto set ao vencer o 'tie break'. Esta é também a primeira vez que Nuno Borges supera a terceira ronda de um torneio do Grand Slam.

O 'tie break' chegou a estar 1-4, com vantagem para Nuno Borges, mas Grigor Dimitrov recuperou, forçando o português a conquistar oito pontos para assegurar a vitória no encontro. Em declarações no final do encontro, o tenista disse que ainda não conseguia acreditar na vitória. "Segunda semana do Open da Austrália... Quem diria?", atirou Nuno Borges, sorridente.