Canoísta Emanuel Silva termina carreira se for a Paris 2024

O canoísta Emanuel Silva vai terminar a carreira nos Jogos Olímpicos de Paris, caso consiga apurar-se para o maior evento do desporto mundial.

“Os Jogos Olímpicos são o maior evento multidesportivo do universo e nada melhor do que acabar a carreira num palco como esse. É o meu sonho terminar dessa forma”, adiantou Emanuel Silva à Lusa, momentos antes de subir a palco para ser um dos oradores de uma sessão da quarta edição do Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas, que decorre no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Rio Maior.

No entanto, o experiente atleta, prata em K2 1.000 metros em Londres 2012, com Fernando Pimenta, sublinhou também saber das dificuldades que terá pela frente para alcançar esse objetivo.

“Obviamente não somos favoritos [faz equipa com Artur Pereira], o João [Ribeiro] e o Messias [Baptista] têm muito valor, são campeões do mundo, mas acredito que podemos surpreender”, analisou, acrescentando que também “não ficaria bem” se não tentasse todos os esforços para estar em Paris.