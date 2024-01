Djokovic e Sabalenka seguem no Open da Austrália

O sérvio Novak Djokovic regressa aos oitavos de final do Open da Austrália, em Melbourne Park, onde a bielorrussa Aryna Sabalenka também prosseguiu na defesa do título e Nuno Borges e Francisco Cabral foram afastados nos pares.

Numa jornada bem mais tranquila face à da véspera, com a eliminação de vários cabeças de série e muitas dificuldades para os principais favoritos, o início da terceira ronda do 'Happy Slam' ofereceu encontros mais previsíveis, a começar pelo do número um mundial e do argentino Tomas Etcheverry (32.º ATP), pautado pelo domínio de Djokovic e decidido em três sets, por 6-3, 6-3 e 7-6 (7).

À procura do 11.º título nos Antípodas, 25.º 'major' da carreira, o tenista de Belgrado, de 36 anos, eliminou o jovem adversário, 12 anos mais novo, em duas horas e 28 minutos e marcou encontro nos oitavos de final com o também veterano francês Adrian Mannarino (19.º ATP), de 35 anos, que se impôs ao norte-americano Ben Shelton (16.º ATP), com os parciais de 7-6 (7), 1-6, 6-7 (7), 6-3 e 6-4, ao cabo de quatro horas e 46 minutos.

Ainda antes de Novak Djokovic, que fez hoje o seu 100.º encontro no Open da Austrália, o italiano Jannik Sinner (4.º ATP) já havia aberto a sessão diurna na Margaret Court Arena com um triunfo fácil sobre o argentino Sebastián Báez (29.º ATP), campeão do Estoril Open em 2022, em três partidas, pelos parciais de 6-0, 6-1 e 6-3.

Consumado o triunfo, o jovem transalpino, de 22 anos, garantiu o regresso aos oitavos de final do primeiro 'major' da temporada pelo terceiro ano consecutivo e um duelo com o russo Karen Khachanov (15.º ATP), semifinalista do torneio australiano em 2023, que superou hoje o checo Tomas Machac (75.º ATP), por 6-4, 7-6 (7), 4-6 e 7-6 (7).

Assim como Sinner, o grego Stefanos Tsitsipas, vice-campeão em título, alcançou uma vitória contundente frente ao jovem francês Luca Van Assche (79.º ATP), de 19 anos, com os parciais de 6-3, 6-0 e 6-4, tendo como adversário na quarta ronda o norte-americano Taylor Fritz.

Depois de bater o húngaro Fabian Marozsan (67.º ATP), por 3-6, 6-4, 6-2 e 6-3, o californiano vai medir forças pela quinta vez na carreira com o helénico, número sete do mundo, que domina o confronto direto por 3-1.

Já o australiano Alex De Minaur, 10.º do mundo, só precisou de três sets para derrotar o italiano Flávio Coboli (100.º ATP), por 6-3, 6-3 e 6-1, assim como o russo Andrey Rublev (5.º ATP) eliminou o norte-americano Sebastian Korda (26.º ATP) em três sucessivos set', por 6-2, 7-6 (8) e 6-4, em uma hora e 59 minutos.

Na competição de pares, sortes distintas para os dois tenistas portugueses. Enquanto Nuno Borges e Aleksandar Vukic não foram a jogo, por lesão do australiano, Francisco Cabral (53.º ATP na variante de pares) e o britânico Henry Patten (73.º ATP) foram travados pelo inglês Neil Skupski (10.º ATP) e o mexicano Santiago González (11.º ATP), por 6-3 e 6-4.

"O meu parceiro lesionou-se. Estou um pouco triste, estava entusiasmado para continuar a jogar com ele, mas tivemos azar. Agora, vou focar-me só nos singulares", afirmou à Lusa o maiato, adversário do búlgaro Grigor Dimitrov (13.º ATP) na terceira ronda do quadro de singulares.

Na prova feminina, a jornada arrancou na Rod Laver Arena com a campeã em título, Aryna Sabalenka, a dominar por completo a ucraniana Lesia Tsurenko (33.ª WTA), por duplo 6-0, em apenas 52 minutos, assegurando pela 11.º vez na carreira a presença na segunda semana de um 'major', quarta vez nos Antípodas.

Nos oitavos de final, Sabalenka, segunda no ranking WTA, vai defrontar a norte-americana Amanda Anisimova, responsável pela eliminação da espanhola Paula Badosa, por 7-5 e 6-4, ao passo que Coco Gauff (4.ª WTA) terá pela frente a polaca Magdalena Frech, depois de conquistar hoje o seu 10.º triunfo consecutivo no Grand Slam, após se tornar campeã do Open dos Estados Unidos em 2023, diante da compatriota Alicia Parks, com os parciais de 6-0 e 6-2.

No dia em que a brasileira Beatriz Haddad Maia, 10.ª cabeça de série, ficou pelo caminho, a jovem prodígio russa Mirra Andreeva (47.ª WTA), de 16 anos, garantiu a estreia nos oitavos de final do Open da Austrália, igualando o seu melhor resultado no Grand Slam na edição de 2023 de Wimbledon, ao derrotar a francesa Diane Parry (72.ª WTA), por 1-6, 6-1 e 7-6 (10-5), depois de virar de 1-5 no terceiro set e salvar um 'match point' a 2-5.