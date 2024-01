Hóquei em patins. Sporting vence Benfica na Champions

O Sporting derrotou o Benfica, por 7-6, em partida da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O jogo, disputado no pavilhão João Rocha, foi muito intenso e com várias reviravoltas.

Pelos leões marcaram Romero (3), João Souto (2), Ferran Font e Matias Platero.

Já pelos encarnados apontaram Nil Roca (2), Carlos Nicolia, Roberto di Benedetto, Gonçalo Pinto e Lucas Ordonez.

Com este resultado, os leões passam a liderar o Grupo B, com sete pontos, mais um do que o rival Benfica, que mantém os mesmos seis.

Calafell (4) e Reus Deportiu (0) são terceiros e quartos classificados.

25JAN

4ª Jornada

Grupo A

OC Barcelos - Barcelona (Espanha)

Liceo (Espanha) - Forte dei Marmi (Itália)

Classificação

1 - Barcelona (Espanha) (14-4) 9 pontos

2 - OC Barcelos (7-6) 6

3 - Forte dei Marmi (Itália) (6-7) 3

4 - Liceo (Espanha) (6-16) 0

Grupo B

Reus (Espanha) - Benfica

Calafell (Espanha) - Sporting

Classificação

1 - Sporting (14-10) 7 pontos

2 - Benfica (13-11) 6

3 - Calafell (Espanha) (8-6) 4

4 - Reus (Espanha) (5-13) 0

Grupo C

FC Porto - Lleida (Espanha)

SC Tomar - Trissino (Itália)

Classificação

1 - FC Porto (10-10) 6 pontos

2 - Trissino (Itália) (16-11) 6

3 -SC Tomar (10-10) 4

4 - Lleida (Espanha) (8-13) 1

Grupo D

Oliveirense - Amatori Lodi (Itália)

Saint Omer (França) - Valongo

Classificação

1 - Oliveirense (11-6) 9 pontos

2 - Valongo (8-7) 4

3 - Saint Omer (França) (7-9) 3

4 - Amatori Lodi (Itália) (5-9) 1