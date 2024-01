Portugal na "main round" do Europeu de olhos postos em Paris

Chegar aos "pré-olímpicos". Este é o grande objetivo da seleção nacional, a partir de agora, no Europeu de andebol.

Após derrotar Grécia e República Checa, e apesar da derrota com a campeã do mundo Dinamarca, a equipa lusa está na "main round". Jogará a seguir com a Noruega.

Em entrevista a Bola Branca, no dia seguinte à derrota com os nórdicos, Paulo Fidalgo, adjunto do selecionador Paulo Jorge Pereira, traça os passos seguintes que devem ser dados pelos "Heróis do Mar".

"Apesar do resultado de ontem [segunda-feira], o grupo está sólido. Queríamos fazer uma melhor segunda parte. Mas esperamos manter a competitividade da segunda, agora na 'main round'. O selecionador define esta como uma semana muito exigente, com os jogos com Noruega, Eslovénia, Suécia e Holanda, mas temos a convicção de que podemos ter resultados positivos. E, acima de tudo, focarmo-nos no grande objetivo que é alimentar a presença nos Jogos Olímpicos, com a qualificação para o torneio pré-olímpico", sustenta o técnico.