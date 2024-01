Alcaraz supera Gasquet e os grilos e segue em frente no Open da Austrália

Carlos Alcaraz está na segunda ronda do Open da Austrália, depois de derrotar o francês Richard Gasquet, em três sets, esta terça-feira, num duelo em que teve de superar um "tie break" e uma invasão de grilos.

Foi ainda no primeiro parcial, que se desenrolou em ritmo de toma lá, dá cá, até ao desempate, que Alcaraz teve de lidar com uma pequena praga de grilos. Gentilmente, com a raquete, afastou os grilos do "court", um a um, de forma a poder servir e jogar à vontade.

A distração não abrandou o tenista espanhol, atual número 2 do mundo, de apenas 20 anos, que não só ganhou no "tie break", como disparou para uma exibição implacável, em que só perdeu três jogos para Gasquet.