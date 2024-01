Portugal perde com Dinamarca e segue em frente em segundo lugar

Portugal sofreu, esta segunda-feira, a primeira derrota no Euro 2024 de andebol, ao perder com a tricampeã mundial Dinamarca (37-27), no fecho da fase preliminar, com a Noruega a garantir a última vaga para a "main round" disponível.

Depois das vitórias sobre República Checa e Grécia, Portugal e Dinamarca chegavam já apuradas à terceira e última jornada do Grupo F, com um triunfo a significar a ida com dois pontos para a ronda principal.

Apesar de terem dado uma boa réplica na primeira parte (17-15), os 'heróis do mar' foram incapazes de surpreender os favoritos dinamarqueses, que tiveram em Mathias Gidsel, com 11 golos, o melhor marcador.

Contudo, o guarda-redes Niklas Landin acabou por ser a grande figura do encontro, com as suas 18 defesas a representarem uma eficácia de 43 por cento.

Martim Costa voltou a estar em destaque na equipa lusa, com nove golos, mais quatro do que o irmão Francisco Costa.

No outro encontro do Grupo F, a República Checa somou o seu primeiro triunfo, ao bater a Grécia, por 29-20, escapando ao último lugar.

No Grupo D, com a Eslovénia já apurada, a Noruega e as Ilhas Faroé disputavam o segundo lugar e a presença na ronda principal, com os escandinavos a saírem por cima.

Num encontro extremamente equilibrado, sem que nenhuma equipa tenha conseguido mais de dois golos de vantagem, a Eslovénia venceu a Noruega, por 28-27.

Aleks Vlah, melhor marcador da partida, com sete golos, marcou, a 56 segundos do final, o golo do triunfo esloveno, que assim fez o pleno de triunfos e assegurou o primeiro lugar.

A Noruega, próxima adversária de Portugal, já entrou em campo a saber que estava apurada, uma vez que a Polónia, que tinha perdido os dois primeiros encontros, já tinha batido aos Ilhas Faroé, por 32-28.

Tal como na 'poule' de Portugal, também no Grupo E a última jornada apenas servia para definir o primeiro lugar, com a Suécia a superiorizar-se aos Países Baixos, por 29-28.

Os campeões em título podem agradecer a Andreas Palicka o triunfo, uma vez que o guarda-redes fez três das suas nove defesas nos três minutos finais. No outro encontro da 'poule', a Geórgia triunfou sobre a Bósnia-Herzegovina, por 22-19.

No Grupo II da 'main round', Dinamarca, Suécia e Eslovénia entram já com dois pontos, enquanto Portugal, Noruega e Países Baixos estão, para já, a zero.