Nuno Borges chega pela primeira vez à segunda ronda do Open da Austrália

Nuno Borges está, pela primeira vez na carreira, na segunda ronda do Open da Austrália, depois de ter vencido, durante a madrugada desta segunda-feira, o alemão Maximilian Marterer, na primeira ronda do primeiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis.

Num duelo que durou duas horas e 30 minutos em ponto, no Court 1, o tenista português, número 66 do "ranking" ATP, derrotou Marterer, 98.º mundial, em três sets, pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-3) e 6-2.

Na segunda ronda, Nuno Borges defrontará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 24 do mundo (23.º cabeça de série em Melbourne). Encontro marcado para quinta-feira, hora a definir.

Esta é a terceira vez na carreira que Borges chega à segunda ronda de um Major. A primeira foi no US Open, em 2022, e a segunda em Roland Garros, em 2023. Nunca passou a uma terceira fase, contudo.