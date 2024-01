Open da Austrália. Sabalenka avança para a segunda ronda sem dificuldades

Aryna Sabalenka, número dois do mundo, apurou-se para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro Major da temporada, este domingo, ao vencer a alemã Ella Seidel em dois sets.

Vencedora da edição do ano passado, a tenista bielorrussa impôs-se na estreia "qualifier" germânica, 172.ª do "ranking" WTA, pelos parciais de 6-0 e 6-1, num encontro que durou 55 minutos, na Rod Laver Arena.

Na segunda ronda do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Sabalenka terá pela frente nova adversária proveniente do "qualifying", no caso a checa Brenda Fruhvirtova (110.ª), de apenas 16 anos, que eliminou a romena Ana Bogdan em três sets.