Maria Martins e Rui Oliveira perto do pódio

Os ciclistas Maria Martins e Rui Oliveira terminaram o Europeu de Ciclismo de Pista, que decorre nos Países Baixos, em quinto lugar.

Na prova de perseguição, Maria Martins, de 24 anos, repetiu o “top 5” da última edição.

A belga Lotte Kopecky, campeã do Mundo, ficou com o ouro europeu. No pódio ficaram também a alemã Lea Lin Teutenberg e a britânica Jessica Roberts.

Já Rui Oliveira foi igualmente quinto, mas na prova de “omnium”, conjunto de várias provas.

A vitória final sorriu ao britânico Ethan Hayter. Niklas Larsen foi segundo e Fábio van den Bossche terceiro.

A ciclista Daniela Campos também esteve em ação e ficou no 14.º lugar na prova por pontos.

De recordar que iuri Leitão ganhou a medalha de ouro na prova de “scratch”.