Portugal inicia frente à estreante Grécia o Euro2024 de andebol, em Munique, pelas 18:00 (17h00 em Lisboa), numa partida em que é favorito e se apresenta com ambição de somar pontos rumo à 'main round'.

A dificuldade da seleção portuguesa no Euro2024, inteiramente disputado na Alemanha, vai aumentando progressivamente relação aos adversários, já que na quinta-feira defronta a República Checa e na segunda-feira a tricampeã mundial e favorita Dinamarca.

Na sua oitava participação num Europeu, terceira seguida, os 'heróis do mar' têm que terminar nas duas primeiras posições do Grupo F para chegar ao 'main round' (fase principal) e, se possível, selar as contas nas duas primeiras jornadas, antes de defrontarem a Dinamarca.

Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, disputada em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020. Em 2022 terminou em 19.º.