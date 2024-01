Portugal entra no Euro de andebol com vitória sobre a Grécia

Portugal estreou-se no Europeu masculino de andebol, que decorre na Alemanha, com uma vitória, por 31-24, sobre a Grécia, esta quinta-feira.

Kiko Costa, com seis golos, e Fábio Silva e Cavalcanti, com quatro, cada, foram os melhores marcadores portugueses, que ao intervalo liderava por quatro pontos (18-14) e aumentou a diferença na segunda parte.

Com este resultado frente à seleção estreante, Portugal soma os primeiros dois pontos, com que passa a liderar o grupo F do Euro 2024. Dinamarca, tricampeã mundial, e República Checa ainda não jogaram entre si.

A seleção portuguesa volta a entrar em campo no sábado, diante dos checos. Encontro marcado para as 17h00, em Munique.