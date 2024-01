Qualificação para Jogos Olímpicos entra em “fase decisiva”

O chefe da Missão portuguesa garante que a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 está dentro das expectativas e que alcançar os números de atletas das últimas edições depende da qualificação do andebol.

Em entrevista à agência Lusa, a propósito dos 200 dias para o arranque dos Jogos Olímpicos (assinalados na segunda-feira), Marco Alves lembrou que, do ponto de vista da qualificação, se entra "agora numa fase decisiva", com uma "boa notícia" no arranque do ano, com a garantia de duas quotas no equestre, uma no dressage e outra nos saltos.

O chefe de Missão, cargo que repete de Tóquio 2020, não quis apontar um número de atletas qualificados, até porque não foi contratualizado com o Governo dessa forma.

"Nós mudámos um pouco o paradigma em termos daquilo que tinha vindo a ser a contratação do programa de preparação olímpica. Nós não temos um objetivo de número de atletas. Claro que é uma comparação sempre realizável, porque temos sempre a referência de Jogos anteriores, mas passámos mais a ideia do número de eventos de medalha que gostaríamos de disputar em contexto de Jogos Olímpicos. Esse número é de 66, neste momento estamos nos 31 e temos aqui alguma expectativa de que esse número possa ser concretizado. É um número superior àquele que foi em Tóquio", assumiu.

Segundo Marco Alves, há também um objetivo referente ao número de modalidades - tendo sido contratualizadas 17 -, que para ser atingido "as coisas têm de correr bem em diferentes contextos".

Nos dois últimos Jogos, Portugal teve 92 atletas, um número inflacionado pela presença de uma modalidade coletiva - futebol no Rio 2016 e andebol em Tóquio 2020.

"Temos, efetivamente, ainda a expectativa de podermos qualificar o andebol [que vai tentar no Europeu assegurar um lugar no torneio pré-olímpico], portanto, qualificando, acho que podemos chegar próximo daquilo que foi o nosso registo em edições anteriores", referiu.

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.