Maria Caetano e Duarte Seabra garantem vaga para Jogos Olímpicos

Maria Caetano garantiu a vaga individual em “dressage” e Duarte Seabra a vaga individual no concurso de obstáculos para os Jogos Olímpicos de 2024, anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP).

"Estas duas vagas foram conseguidas para o país – a Federação Equestre Portuguesa indicará posteriormente quem as ocupará em Paris 2024 – pelas posições de Maria Caetano (com Hit Plus) e Duarte Seabra (com Dourados 2) no ranking de qualificação olímpica publicado pela Federação Equestre Internacional que fechou a 31 de dezembro de 2023", explicou o COP.

Nesta altura, sobe para nove o número de modalidades asseguradas em Paris 2024 pela Equipa Portugal, com 25 quotas equivalentes a 27 atletas – o Ciclismo de Estrada masculino (prova em linha e contrarrelógio), o K2 500 (Canoagem) e a Classe 470 mista (Vela) são representadas por dois atletas cada.

Atletismo (*)

Ana Cabecinha – 20km marcha

Auriol Dongmo – lançamento do peso

Isaac Nader – 1500 metros

João Coelho – 400 metros

Samuel Barata – Maratona

Susana Godinho – Maratona

Canoagem

K1 1000m masculino – quota nacional

K2 500m masculino – quota nacional

K1 500m feminino – quota nacional

Ciclismo (**)

Contrarrelógio individual masculino – quota nacional (2 vagas)

Prova de fundo masculina - quota nacional (2 vagas)

Prova de fundo feminina - quota nacional

Equestre

Dressage (individual) – quota nacional

Obstáculos (individual) – quota nacional

Ginástica

Filipa Martins – Artística All-Around

Trampolim individual masculino – quota nacional

Natação

Camila Rebelo – 200 metros costas

Diogo Ribeiro – 50 metros livres, 100 metros livres, 100 metros mariposa

João Costa – 100 metros costas

Miguel Nascimento – 50 metros livres

Surf

Teresa Bonvalot – shortboard

Tiro com Armas de Caça

Trap feminino – quota nacional

Vela

Classe 470 – quota nacional

Classe ILCA 6 – quota nacional

Classe ILCA 7 – quota nacional

(*) Qualificação confirmada a 30 de junho de 2024 quando for realizado pela World Athletics o acerto entre os atletas qualificados por marca e por ranking

(**) As vagas para a prova de contrarrelógio e de fundo serão obrigatoriamente preenchidas pelos mesmos dois atletas