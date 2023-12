Dois atletas do Sporting vencem São Silvestre da Amadora

A atleta do Sporting Ana Mafalda Ferreira, na prova feminina, e o companheiro de clube Rúben Amaral, na masculina, venceram a 48.ª edição da São Silvestre da Amadora.

Com o tiro de partida a ser dado pelas 18h00, Ana Mafalda Ferreira, vencedora da edição de 2018 e 2019, completou os 10 quilómetros ao fim de 34.40 minutos, à frente de Mónica Silva, do Salgueiros (34.51) e Joana Ferreira, do Águeda (34.57), segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

Na prova masculina, coube a Rúben Amaral, com o tempo de 30.19 minutos, cruzar a meta no primeiro lugar e colocar o seu nome pela primeira vez na lista dos vencedores.

O atleta do Sporting superou a concorrência de Duarte Gomes, do Benfica (30.28) e de David Silva, do Sp. Braga (30.42).