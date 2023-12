Van der Poel ganha mais um ciclocrosse, mas cospe em espectadores

O neerlandês Mathieu van der Poel venceu a 11.ª etapa da Taça do Mundo de ciclocrosse, disputada em Hulst, nos Países Baixos, e continua o domínio avassalador na temporada.

Van der Poel soma sete vitórias em sete corridas realizadas.

No entanto, esta prova teve um momento polémico. Durante a última volta do percurso, o atual campeão do mundo de ciclocrosse aproximou-se de alguns espectadores, alegadamente apoiantes de Wout van Aert, e cuspiu-lhes.