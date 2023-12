Andebol. Convocatória final de Portugal para o Europeu

O guarda-redes Miguel Espinha e o pivô Fábio Silva são os dois jogadores “cortados” da lista de 20 chamados por Paulo Jorge Pereira para a última fase de preparação do Europeu de andebol, que vai decorrer na Alemanha.

“As escolhas já estavam feitas antes deste estágio – embora depois pudesse haver algo que impedisse que nós mantivéssemos a escolha. Não houve nenhum impedimento que nos fizesse alterar o que já estava previsto”, referiu o selecionador.

Apesar disso, os dois atletas vão manter-se em estado de prontidão. “Conversámos com eles para estarem prontos, porque o facto de terem estado aqui no estágio pode validar a participação deles, no caso de acontecer alguma coisa com algum atleta em competição, eles serão chamados rapidamente”.

Os jogadores voltam agora a reunir-se, a 2 de janeiro, e a partida para a Alemanha está marcada para o dia seguinte.

Antes da fase final, que começa a 10 de janeiro, a equipa das quinas vai ainda fazer dois jogos de preparação, os dois contra a Alemanha.

Portugal está no grupo F e vai defrontar Dinamarca, campeã do mundo, Chéquia e Grécia na fase de grupos.

Convocatória:

Guarda-redes: Diogo Rêma e Gustavo Capdeville;

Pontas: Pedro Oliveira, Leonel Fernandes, António Areia e Pedro Portela;

Laterais: Alexandre Cavalcanti, Gilberto Duarte, Gonçalo Vieira, Salvador Salvador, Kiko Costa e Joaquim Nazaré;

Centrais: Rui Silva, Miguel Martins e Martim Costa;

Pivôs: Luís Frade, Daymaro Salina e Ricardo Brandão.